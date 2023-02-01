المغرب: «الدولة العميقة الفرنسية» وراء توصية ضد الرباط

اتهم رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، أمس، «جزءاً من الدولة العميقة الفرنسية» بالوقوف وراء التوصية التي أقرها البرلمان الأوروبي في الفترة الأخيرة حول الصحافة، والتي أثارت انتقادات حادة في المملكة.

وقال حداد في مؤتمر صحافي بالرباط «أظن أن جزءاً من الدولة العميقة في فرنسا تزعجه الانتصارات الأمنية والدبلوماسية للمغرب، واستغل هذه الأزمة ليحرك الليبراليين الفرنسيين لتبني هذا القرار».

وأوضح أن رئيس مجموعة «رينيو» (وسط ليبرالي) في البرلمان الأوروبي الفرنسي ستيفان سيغورني «وهو مقرب من الرئاسة الفرنسية، لعب دوراً كبيراً جداً، وكان من مهندسي القرار»، متابعاً «أتمنى أن تعي الدولة الفرنسية خطورة ما جرى».