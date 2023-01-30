وزارة الصحة الفلسطينية: يناير "الأكثر دموية" في الضفة الغربية منذ 2015

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن 35 فلسطينياً قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري بينهم 8 فتية وسيدة مسنة.

وذكرت الوزارة في بيان أن شهر يناير الجاري يعتبر "الأكثر دموية" في الضفة الغربية منذ عام 2015، بالنظر إلى حصيلة القتلى المسجلة خلاله.

وبحسب الوزارة فإن الإصابات التي سجلت على أجساد القتلى أظهرت أن إطلاق النار كان يتركز في الأجزاء العلوية، وغالبيتها في الرأس.

وأوضحت أن محافظة جنين في شمال الضفة الغربية سجلت العدد الأكبر من القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري بواقع 20 قتيلاً.

في سياق متصل، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وثق ارتفاعاً حاداً في عمليات القتل التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين خلال عام 2022، مشدّداً على ضرورة تفعيل جميع أشكال المحاسبة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل منذ عقود.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في تقرير تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بعنوان "الضغط على الزناد خيار أول"، أن أعداد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية سجلت في العام الجاري ارتفاعا بنسبة 82% مقارنة بعام 2021، وارتفاعا بنحو خمسة أمثال (491%) مقارنة بعام 2020.

وأوضح أن" تحليل المعطيات الميدانية أظهر أن معظم القتلى الفلسطينيين كانوا من المدنيين إذ قتلهم الجيش الإسرائيلي في عمليات وسياقات لا مبرر لها، ولم يكن يشكّل وجودهم خطرا أو تهديدا محدقا على حياة الجنود أو المستوطنين الإسرائيليين".