الكرملين يتهم جونسون بالكذب: بوتين لم يهدده بضربة صاروخية

وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف مزاعم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون بشأن "تهديد" بوتين بما أسماه "ضربة صاروخية" بالكذب.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال بيسكوف في إفادة صحافية، اليوم الاثنين: "ما قاله السيد جونسون ليس صحيحاً، وبصورة أدق، هو كذب. وعلاوة على ذلك، أقول إنه إما كذبة واعية، وحينها يجب الاستفسار عن الغرض الذي يكذب من أجله، وإما كذبة غير واعية، وفي هذه الحالة فإنه لم يفهم ما كان يتحدث عنه الرئيس بوتين، وحينها يصبح الأمر غير مريح بعض الشيء بالنسبة لمن يتحاور معنا".

وأكد بيسكوف على معرفته بما تمت مناقشته خلال هذه المحادثة، وقال: "أكرر رسمياً مرة أخرى: هذه كذبة. لم تكن هناك أي تهديدات بضربات صاروخية، في حديثه عن التحديات التي تواجه أمن روسيا أشار الرئيس بوتين إلى أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى (الناتو)، فإن احتمال نشر صواريخ الناتو أو الصواريخ الأميركية على حدودنا، سيعني أن أي صاروخ سيصل إلى موسكو في غضون دقائق".

وكان جونسون قد قال إن بوتين هدده بضربة صاروخية خلال مكالمة هاتفية قبل الحرب على أوكرانيا، مضيفاً في حديث لـ"بي.بي.سي": "لقد هددني في وقت ما، وقال بوريس لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ سيستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط".

وتابع جونسون: "أعتقد أنه من خلال النبرة الهادئة التي استخدمها وعدم الاكتراث الذي بدا عليه أنه كان يناور فحسب".