جندي كوري جنوبي يطلق 4 رصاصات خطأً قرب الحدود مع الشمال

أطلق جندي كوري جنوبي النار عن طريق الخطأ من مدفع رشاش قرب الحدود مع كوريا الشمالية، ما دفع الجيش لإبلاغ بيونغ يانغ بأن إطلاق النار كان غير مقصود، وفق ما أفاد تقرير الأحد.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤولين عسكريين كوريين جنوبيين أن أربع رصاصات حية أطلقت خلال تدريب على طول الحدود في مقاطعة كانغ وون مساء السبت.

وسقطت جميع الرصاصات على الجانب الجنوبي من الحدود ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

وقال المسؤولون إن الوحدة العسكرية أبلغت كوريا الشمالية على الفور بأن إطلاق النار لم يكن متعمدا ورفعت جاهزيتها.

وأوردت يونهاب عن مسؤول عسكري لم تذكر اسمه أنه "لم تظهر أي إشارات من الجانب الشمالي، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث".

وتعود آخر مرة تبادل فيها الجانبان إطلاق النار على الحدود إلى مايو 2020، عندما أصابت أربع رصاصات على الأقل من كوريا الشمالية موقع حراسة لكوريا الجنوبية في القطاع الأوسط من المنطقة المنزوعة السلاح، ما دفع قوات سيؤول إلى الرد.

كما أطلق جنود كوريون شماليون النار على عنصر منشق عام 2017 لكن قوات الجنوب لم ترد.