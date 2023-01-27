القضاء الأميركي يوجّه تهمة القتل لـ5 شرطيين بعد وفاة شاب إثر توقيفه بعنف

وُجّهت إلى خمسة شرطيين الخميس تهمة القتل إثر وفاة أميركي أسود مطلع يناير بعد أيام من توقيفه "المروّع" في جنوب الولايات المتحدة، وفق ما أفادت السلطات.

وأعلن النائب العام، ستيف مولروي، في مؤتمر صحفي أن العناصر الخمسة وهم من شرطة ممفيس، كبرى مدن ولاية تينيسي، وجميعهم أميركيون من أصل إفريقي، اتهموا بالقتل والاعتداء بالضرب وحتى الخطف.

وفي بيان الخميس، دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إجراء "تحقيق سريع وكامل وشفاف" في هذه المأساة.

وفي السابع يناير، أراد الشرطيون اعتقال تاير نيكولز (29 عاما) لارتكابه مخالفة مرورية وقد أقيلوا مذاك من مهماتهم.

وأوضحت قوات الأمن آنذاك أن في حين كان الشرطيون يقتربون، "حصلت مواجهة" و"المشتبه به فر".

لكن سرعان ما أوقف نيكولز، واشتكى من أنه يواجه صعوبة في التنفس وأُدخل المستشفى، وتوفي بعد ثلاثة أيام.

ولا تزال تفاصيل عملية التوقيف تلك غير واضحة، وهناك مقطع فيديو يبين الوقائع لكن لم يتم عرضه حتى الآن إلا أمام أقارب الضحية ومحاميهم.

وفي المؤتمر الصحفي الخميس، رفضت السلطات سرد الوقائع بشكل دقيق، بناء على المشاهد.

لكن مدير مكتب التحقيق في تينيسي ديفيد راوش اعتبر أن ما حصل "غير مقبول" و"إجرامي" و"ما كان يجب أن يحدث"، معربا عن "صدمته" و"اشمئزازه" لما رآه.

وأضاف "بكلمة واحدة، إنه أمر مروع للغاية".

ورحب محامو عائلة الضحية وبينهم بن كرامب الذي كان وكيل عائلة الأميركي الأسود جورج فلويد الذي قُتل أثناء توقيفه أيضا عام 2020، بتوجيه التهم إلى الشرطيين.