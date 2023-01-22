سقوط 10 قتلى بإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا ..والمسلح ما زال طليقاً

قالت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس الأميركية إن عشرة أشخاص قتلوا في إطلاق نار داخل قاعة للرقص بمدينة مونتيري بارك في ولاية كاليفورنيا في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وأضافت الإدارة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أن المسلح المشتبه به فر من المكان وأن الشرطة ما زالت تحاول العثور عليه.

وأشارت إلى عدم توفر معلومات بعد عن الدافع وراء الهجوم.

ونُقل عشرة مصابين لمستشفيات في المنطقة أحدهم حالته حرجة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن إطلاق النار وقع بعد العاشرة مساء السبت بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد) قرب موقع للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في مونتيري بارك. وتبعد مدينة مونتيري بارك حوالي 11 كيلومترا عن وسط مدينة لوس أنجلوس.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي مصابين على محفات ينقلهم مسعفون لسيارات إسعاف.

وقال كينيث ميجيا مراقب مدينة لوس انجلوس في تغريدة "قلوبنا مع من فقدوا أحباء لهم في مدينة مونتيري بارك المجاورة حيث وقع إطلاق نار". وحضر عشرات الآلاف الاحتفال الذي أقيم أمس.

ونقلت صحيفة لوس انجلوس تايمز عن مالك مطعم قريب قوله إن من لجأوا للاحتماء في مطعمه قالوا له إن هناك رجلا يحمل بندقية آلية في المنطقة.