تكهنات بتعبئة ثانية للقوات الروسية قبل خطاب بوتين

أفاد المعهد الأميركي لدراسة الحرب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يعلن موجة ثانية من التعبئة للحرب ضد أوكرانيا في الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يحضر بوتين احتفالات في سانت بطرسبرج إحياء لكسر الحصار الألماني في يناير 1944. وسوف يزور أيضا مصنعا للأسلحة.

كما تكهن معهد دراسة الحرب -مستشهدا بمدونين روس- أن بوتين يمكن أن يعلن رسميا الحرب على أوكرانيا.

وأضاف التقرير أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية والغربية حذرت بشكل متكرر من خطط بوتين لتعبئة ثانية في منتصف يناير.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس الثلاثاء، إعادة هيكلة الجيش لتنفيذ تعزيز القوات الذي طالب به الكرملين.

وقال شويغو في اجتماع لوزارة الدفاع إنه بالتغييرات الهيكلية فقط في القوات المسلحة سوف يكون من الممكن ضمان أمن روسيا.