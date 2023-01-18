وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي يزور المسجد الأقصى

أجرى وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية إلى المسجد الأقصى في شرق القدس للاطلاع على تطورات الأوضاع فيه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الوفد الذي ضم 35 ممثلا وقنصلا من الاتحاد الأوروبي، استقبله مسؤولون في دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن إدارة المسجد الأقصى خلال زيارة استمرت لنحو ساعة.

وبحسب البيان، أكد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب للوفد الأوروبي، على أهمية زيارتهم للمسجد.

ورافق الخطيب ممثلي الاتحاد الأوروبي بجولة أطلعهم خلالها على جميع معالم المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونما، وقدم لهم شرحا عن أهمية المسجد ومحاولة «إسرائيل تغيير الوضع القائم فيه من خلال استمرار اقتحامات المستوطنين له».