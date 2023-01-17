مقاتلات روسية تعترض طائرة ألمانية فوق بحر البلطيق

أعلن الجيش الروسي أن طائراته اعترضت طائرة استطلاع ألمانية فوق بحر البلطيق لإبعادها عن المجال الجوي الروسي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن مقاتلة روسية أقلعت لاعتراض طائرة استطلاع بحرية ألمانية من طراز "لوكهيد بي-3 سي أوريون".

وابتعدت طائرة القوات المسلحة الألمانية قبل أن تصل إلى المجال الجوي الروسي. ثم عادت المقاتلة الروسية وهي من طراز "إس يو- 27"، أيضاً إلى قاعدتها الجوية.

وقال متحدث باسم البحرية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الطائرة كانت في رحلة استطلاع روتينية، ثم أقلعت طائرة روسية لاعتراضها في المجال الجوي بالقرب من كالينينغراد لمراقبتها. وكان هذا أيضاً رد فعل روتيني، ولم يحدث شيئاً.

يشار إلى أن التوترات تصاعدت في المجال الجوي فوق بحر البلطيق بين قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.