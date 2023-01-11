السيدة الأميركية الأولى تدخل المستشفى لإزالة تورّم جلدي

توجهت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن الأربعاء من البيت الأبيض إلى مستشفى عسكري للخضوع لعملية جراحية بسيطة لإزالة تورّم جلدي.

وغادرت جيل برفقة زوجها الرئيس جو بايدن، على متن المروحية "مارين وان" إلى مركز والتر ريد الطبي الوطني في ضواحي واشنطن.

وأكّد البيت الأبيض أنها ستخضع "لعملية جراحية ... في عيادة خارجية".

يتم إجراء العملية بتخدير موضعي وتعتبر فعالة في القضاء على تكوينات سرطان الجلد إذا أجريت في وقت مبكر.

وسبق أن قالت فانيسا فالديفيا المتحدّثة باسم زوجة الرئيس الأميركي، نقلاً عن الطبيب الرئاسي كيفن أوكونور أنّه "أثناء فحص روتيني لسرطان الجلد، تمّ اكتشاف تورّم صغير فوق عين السيدة الأولى. وكإجراء احترازي، أوصى الأطباء بإزالته".

وجيل بايدن البالغة 71 عاماً هي أكبر سيدة أولى في تاريخ الولايات المتحدة تماماً كما هو حال زوجها جو بايدن (80 عاماً) أكبر سيّد للبيت الأبيض في التاريخ الأميركي.