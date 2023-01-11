أوكرانيا تريد من حلف الأطلسي ما يتجاوز وعود "الباب المفتوح"

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء على تقديم أكثر من مجرد وعد لبلاده بأن بابه مفتوح في قمة يوليو ، قائلا إن كييف بحاجة إلى "خطوات قوية" بينما تحاول فيه الانضمام إلى التحالف العسكري.

وطلبت كييف إتباع مسار سريع للحصول على عضوية الحلف في سبتمبر الماضي، بعد سبعة أشهر من حرب روسيا . وقال الحلف إنه يتبع سياسة الباب المفتوح تجاه أوكرانيا لكنه لم يذكر إذا كان سيسرع الخطى نحو ضم محتمل لكييف.

وستلمس مثل هذه الخطوة على الأرجح وترا حساسا في موسكو التي تصور الحلف كتكتل عسكري معاد عازم على انتهاك مجال نفوذ روسيا.

وقال زيلينسكي في مدينة لفيف غرب البلاد بعد محادثات مع رئيسي ليتوانيا وبولندا "حاليا، مجرد الدعم لأوكرانيا من الزملاء في حلف الأطلسي والدعم في شكل خطاب حول الأبواب المفتوحة لا يكفي أوكرانيا. وتحديدا، لا يكفي لتحفيز دولتنا... وجنودنا".

وقال في مؤتمر صحفي إلى جانب زعيمي البلدين العضوين في الحلف "نحتاج إلى خطوات للأمام. القرار سيكون في فيلنيوس ونتطلع إلى خطوات قوية ونعتمد على شيء أكثر من مجرد الأبواب المفتوحة".