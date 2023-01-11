ولايتان أميركيتان تحظران «تيك توك» على الأجهزة الحكومية

قالت ولايتا نيوجيرزي وأوهايو، الاثنين، إنهما تنضمان إلى ولايات أميركية أخرى في حظر استخدام تطبيق «تيك توك» على الأجهزة التي تملكها وتديرها الحكومة، لدواعٍ مرتبطة بالأمن القومي.

وقال حاكم نيوجيرزي، فيل ميرفي، إنه إلى جانب حظر التطبيق الذي تملكه شركة بايت دانس الصينية للتكنولوجيا، سيتم أيضاً حظر التطبيقات والمنتجات والبرامج والخدمات الإلكترونية التابعة لأكثر من 10 شركات، منها هواوي وهيكفيجن وتينسنت هولدنجز وزد.تي.إي كوربوريشن وكاسبرسكي لاب.

كما قال حاكم أوهايو، مايك ديواين، في أمر حظر التطبيق، إن تطبيقات الأمن الإلكتروني تلك تشكل تهديداً للأمن على المستويين الوطني والمحلي لمستخدمي هذه التطبيقات والمنصات والأجهزة التي تخزن التطبيقات والمنصات.

وعبّر «تيك توك» عن أسفه بسبب حظر التطبيق في عدد من الولايات، وقال إن هذا يستند إلى مغالطات ومزاعم بلا أساس.