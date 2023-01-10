البيت الأبيض يندد بأحكام الإعدام الجديدة في إيران

ندّد البيت الأبيض بتنفيذ أحكام إعدام جديدة في إيران على خلفية الاحتجاجات، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب دول أخرى للمطالبة بوقف فوري لأحكام الإعدام.

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جايك ساليفان: "نندد بإعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني والأحكام الجديدة الصادرة يوم الاثنين" في إشارة إلى شخصين أعدما السبت وثلاثة أحكام بالإعدام صدرت أمس.

وأضاف: "ننضم إلى شركاء لنا في العالم للمطالبة بوقف فوري لهذه التجاوزات. وستحاسب إيران".