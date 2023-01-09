الشرطة الإسرائيلية تفرّق اجتماعاً لأولياء أمور فلسطينيين

فضّت الشرطة الإسرائيلية اجتماعاً لأولياء أمور فلسطينيين في القدس الشرقية حول تعليم أبنائهم، بدعوى أنه تم تمويله بشكل غير قانوني من قبل السلطة الفلسطينية.

وجاءت عملية الفض التي تمت أول من أمس، بعد أيام فقط من بدء وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهو له سجل طويل من الخطاب المعادي للفلسطينيين، مهام منصبه في إطار الحكومة الإسرائيلية الجديدة. ويشرف بن غفير حالياً على الشرطة. وزعمت الشرطة أن الاجتماع تم تمويله من قبل السلطة الفلسطينية، وحضره نشطاء فلسطينيون، وقالت إنه ينتهك القانون الإسرائيلي، لافتة إلى أنها منعت عقد الاجتماع بناء على أمر من بن غفير. من جانبه، نفى رئيس الاتحاد العام لأولياء الأمور في مدارس القدس، زياد الشمالي، انخراط السلطة الفلسطينية في الأمر، قائلاً إن عقد الاجتماع كان بهدف مناقشة النقص في المعلمين في مدارس القدس الشرقية.