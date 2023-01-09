موسكو تعلن مقتل 600 جندي أوكراني في «ضربة انتقامية»

أعلنت موسكو، أمس، أن الجيش الروسي نفذ ضربة انتقامية أدت إلى مقتل 600 جندي أوكراني رداً على الهجوم الذي استهدف نقطة انتشار مؤقتة في ماكييفا قبل أسبوع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن منظومات استطلاع كشفت خلال الساعات الـ24 الماضية عن قواعد لقوات أوكرانية في مدينة كراماتورسك، وقد تم التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل موثوق، حيث كان هناك أكثر من 700 مقاتل من القوات المسلحة الأوكرانية في المجمع رقم 28، وأكثر من 600 في المجمع رقم 47، ونتيجة لهجوم صاروخي مكثف على نقاط تمركز مؤقتة لوحدات تابعة للقوات الأوكرانية، لقي أكثر من 600 جندي أوكراني مصرعهم.

ومن جانبها، أفادت السلطات الأوكرانية المحلية بأن كراماتورسك أصيبت بسبعة صواريخ خلال الليل، واستهدف صاروخان آخران بلدة أخرى قريبة منها.

وانتهى وقف إطلاق النار الأحادي الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من دون أن تتوقّف المعارك على الأرض، عند منتصف ليلة أمس، واتّهمت أوكرانيا الجيش الروسي بعدم احترام الهدنة، فيما اتّهمت روسيا في المقابل الأوكرانيّين بمنع تطبيقه، مستنكرةً استمرار القصف المدفعي الأوكراني على مواقعها.

وقالت القوات الروسية إنها صدّت خلال الساعات الـ24 الماضية عدداً من الهجمات التي شنها الجيش الأوكراني وقتلت العشرات من جنوده.

وفي باخموت مركز المعارك شمالاً، سجّل مراسلو فرانس برس تبادلاً للقصف المدفعي من جانبَي الجبهة في الساعات التي تلت بدء سريان وقف إطلاق النار الأحادي. وأفادت النيابة العامّة الأوكرانيّة بأنّ شخصَين قُتِلا وأُصيب 13 في باخموت التي أصبح جزء كبير منها مدمّراً بسبب القتال، وحيث لحقت بكلا المعسكرين خسائر كبيرة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فشل وقف إطلاق النار المؤقت، وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو: «لقد قالوا شيئاً عن وقف مفترض لإطلاق النار، لكن الحقيقة هي أن القذائف الروسية ضربت مرة أخرى باخموت ومواقع أوكرانية أخرى». وأضاف: «القضاء على كل الفرص المتاحة لروسيا لممارسة الضغط على أوكرانيا وكل أوروبا هو فقط ما سيعني استعادة وقف إطلاق النار والأمن والسلام».

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن الحرب الروسية في أوكرانيا أسفرت عن حقل ألغام مساحته 250 ألف كيلومتر مربع في بلاده.

وقال شميهال، لوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، في مقابلة نشرت أمس، إن هذا هو أكبر حقل ألغام في العالم حالياً، لافتاً إلى أن المنطقة الملغومة تعادل أكثر من 40٪ من إجمالي مساحة الأراضي الأوكرانية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، أن موسكو ومينسك كثفتا التدريبات العسكرية المشتركة بناء على ما اكتسبته روسيا من خبرة في القتال في أوكرانيا مع التركيز على حرب المدن. وقالت الوزارة إن البلدين عززا تجمعهما العسكري المشترك في بيلاروسيا بالأسلحة والجنود والعتاد المتخصص ويخططان كذلك لإجراء تدريبات جوية مشتركة.

وأوضحت أن التدريبات على حرب المدن تحظى باهتمام خاص، وذكرت أن ذلك يعتمد على الخبرة التي اكتسبتها موسكو في أوكرانيا وفي التعامل مع مواقف يقيم فيها العدو نقاطاً لإطلاق النار في بنايات عدة.

وجاء التعاون العسكري المكثف بين البلدين الحليفين وسط تكهنات في أوكرانيا والغرب بأن موسكو قد تستغل بيلاروسيا منصة انطلاق لشن هجوم جديد على أوكرانيا من جهة الشمال.