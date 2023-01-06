"الفاو": أسعار الغذاء في 2022 حطمت الرقم القياسي وسط جفاف وحرب

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة إن الأسعار العالمية للسلع الغذائية كالحبوب والزيوت النباتية وغيرها كانت الأعلى على الإطلاق العام الماضي حتى بعد تراجعها لتسعة أشهر على التوالي، فيما تسببت الحرب الروسية في أوكرانيا والجفاف وعوامل أخرى في رفع معدلات التضخم وتفاقم الجوع حول العالم.

تراجع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء الذي يتتبع التغييرات الشهرية في الأسعار العالمية للسلع الغذائية الشائعة تجاريا بنسبة 1.9% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق لذلك، وفقا للمنظمة التي يقع مقرها في روما. وبالنسبة للعام بالكامل، وصل المتوسط إلى 143.7 نقطة، وهو أعلى بنسبة 14% عن متوسط عام 2021 الذي شهد بدوره زيادات كبيرة.

تراجع ديسمبر كان مدفوعا بتراجع سعر الزيوت النباتية وسط تقلص الطلب على الاستيراد، وتوقعات بزيادة إنتاج زيت الصويا في أمريكا الجنوبية وتراجع أسعار النفط الخام. كما تراجعت أيضا أسعار القمح واللحوم، بينما ارتفعت نسبيا أسعار السكر ومنتجات الألبان.

وفي السياق، صرح كبير خبراء الاقتصاد في الفاو، ماكسيمو توريرو، في بيان معد سلفا "يرحب بأسعار أقل للسلع الغذائية بعد عامين شديدي الاضطراب. ومن المهم التحلي بالحرص والتركيز بشدة على التخفيف من انعدام الأمن الغذائي العالمي بالنظر إلى استمرار ارتفاع مستويات أسعار الغذاء، مع وصول أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية إلى مستويات قياسية، وارتفاع أسعار الأرز واستمرار العديد من المخاطر المرتبطة بالإمدادات في المستقبل".

العام الماضي، وصل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء إلى أعلى مستوياته منذ بدأ تسجيل البيانات عام 1961.