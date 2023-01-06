الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 80 عسكرياً أوكرانياً وتدمير معدات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 80 عسكرياً أوكرانياً وتدمير معدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وقبل إعلان هدنة عيد الميلاد الأرثوذكسي.

وجاء في بيان الوزارة الروسية: "خلال العمليات الهجومية التي شنتها قواتنا، بلغت خسائر العدو على محور دونيتسك 80 عسكرياً بين قتيل وجريح، وتم تدمير دبابتين وثلاث عربات مشاة قتالية وخمس شاحنات تتبع للقوات الأوكرانية"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأضاف البيان: "تم إسقاط مقاتلة أوكرانية طراز "سو-25" في جمهورية دونيتسك الشعبية واعتراض 8 صواريخ "هيمارس" فوق زابوروجييه".

ولفت البيان إلى أن "القوات الروسية دمرت مدفع هاوتزر "إم-777" أميركي الصنع قرب بلدة أوريخوف في زابوروجيه".

وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.