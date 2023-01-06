الهند تستضيف قمة افتراضية لأكثر من 120 دولة نامية

تستضيف الهند قمة افتراضية لأكثر من 120 دولة نامية الأسبوع المقبل لمشاركة مصاعبها الاقتصادية في مناقشات خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين هذا العام، وفق ما قاله مسؤول بارز بوزارة الخارجية الهندية يوم الجمعة.

القمة التي تعقد خلال 12 و13 يناير ستتناول قضايا مهمة منها تأثير جائحة كوفيد على العالم، والصراع المستمر في أوكرانيا الذي قلل وصول وإتاحة الغذاء والسماد والوقود، والديون المتزايدة وضغوط التضخم على اقتصادات الدول النامية، حسبما قال فيناي كواترا، المسؤول في وزارة الخارجية الهندية.

وأضاف المسؤول أن مساعي الهند هي تقديم منصة مشتركة لمناقشة الشواغل والمصالح والأولويات في الدول النامية وتبادل الأفكار والحلول لعدة مشكلات.

كما أوضح أن "الهند ستعمل على ضمان أن تحظى المدخلات القيمة التي تولدها الدول الشريكة على الاهتمام اللازم عالمياً".

بإدارة قمة مجموعة العشرين للدول الغنية والنامية في عام 2023، يتوقع أن تستغل الهند الفرصة لتبرز عالميا على صعيد صناعة القرار.

رداً على ما إذا كانت الصين وباكستان ستشاركان في القمة، قال كوارتا للصحافيين إن الدعوات تمتد لأكثر من 120 دولة، وإن وزارته ستكشف عن الأسماء بعد تأكيد المشاركة.

ورفض أيضا الإشارة إلى أن "قمة صوت جنوب العالم" المقررة الأسبوع المقبل تشير إلى أن الهند تنأى بنفسها عن ارتباطات قديمة مثل حركة عدم الانحياز المكونة بالأساس من دول نامية.