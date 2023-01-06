رئيس الدولة ونائبه يعزيان ملك الأردن بوفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بوفاة الدكتور عبدالسلام المجالي رئيس الوزراء الأردني الأسبق.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.