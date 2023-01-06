أميركا.."قنبلة إعصارية" تعيث خراباً في كاليفورنيا

تتواصل الرياح العاتية والأمطار الغزيرة والتساقطات الثلجية، الخميس، بولاية كاليفورنيا الأميركية، التي تشهد قنبلة إعصارية حرمت عشرات آلاف الأسر من الكهرباء وتسببت بإغلاق الطرقات.

وفي هذا الصدد، حذرت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية من أن "الظاهرة المعروفة بالنهر الجوي ستؤثر على كاليفورنيا طوال الخميس مع أمطار غزيرة وفيضانات تجرف معها حطاما وانهيارات تربة بالقرب من المناطق التي شهدت حرائق مؤخرا وتساقطات ثلجية كثيفة في الجبال ورياحا عاتية".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة المعروفة بالنهر الجوي، هي كناية عن شريط ضيق في الغلاف الجوي يشبه النهر محمل بكمية كبيرة من الرطوبة من الخطوط المدارية، ليست بالنادرة في كاليفورنيا شتاء، لكنها مصحوبة راهنا بـ"قنبلة انخفاضية" قادرة على خفض الضغط على نحو مباغت وشديد السرعة، ما يولّد رياحا جدّ عاتية.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية أيضا تحذيرا من فيضانات مباغتة في المنطقة الساحلية قد تتسبب بوفيات.

من جهته، أعلن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم حالة الطوارئ الأربعاء لتيسير عمل خدمات الإسعاف وأجاز للحرس الوطني التدخل، حيث صدرت بلاغات تحذر من الفيضانات موجهة إلى أكثر من 34.5 مليون شخص في كاليفورنيا.

كما تم إلغاء عشرات الرحلات وإغلاق المدارس على سبيل الاحتياط، في حين كان 190 ألف منزل ومتجر بدون الكهرباء في ساعة مبكرة من الخميس، وفق موقع "PowerOutage.us".