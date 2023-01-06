الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في الصومال

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة هيران وسط الصومال، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي مقديشو، قال طبيب إن حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح الأربعاء ارتفع إلى 20 قتيلاً على الأقل، بينهم تسعة أفراد من العائلة نفسها. وأضاف الطبيب أنه تم إدخال أكثر من 50 شخصاً المستشفى لتلقي العلاج.