"النواب" الأميركي يفشل في اختيار رئيس جديد للمجلس

لا يزال الجمود بشأن اختيار رئيس جديد لمجلس النواب الأميركي سيد الموقف.

رغم تصميم كيفن مكارثي على الفوز بعدد كاف من أصوات الجمهوريين، لكنه فشل مجددا يوم الخميس، في اليوم الثالث من المواجهة بينه وبين 20 نائباً جمهورياً رفضوا منح النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا الدعم الذي يحتاجه.

حتى الآن، فشلت سبع جولات من التصويت في انتخاب رئيس المجلس.

وترك المأزق مجلس النواب عاجزاً عن تشكيل لجانه والحكم بشكل كامل.

يبدو أن منتقدي مكارثي المحافظين عازمون على انتظار رحيله مهما طال الأمر.