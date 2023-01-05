بايدن: بوتين "يسعى إلى متنفس" عبر إعلان وقف لإطلاق النار في أوكرانيا

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يبحث عن "متنفس" بإعلانه وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي، في هدنة هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وقال بايدن في خطاب ألقاه من البيت الأبيض إن الرئيس الروسي "كان مستعدا لقصف مستشفيات وروضات وكنائس في الخامس والعشرين من ديسمبر وليلة رأس السنة. أظن أنه يسعى إلى متنفس".