بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة يوم ونصف

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا.

وذكر الكرملين اليوم الخميس أن بوتين أوعز إلى وزارة الدفاع بوقف الأعمال القتالية في الدولة الجارة من ظهر غد الجمعة حتى منتصف ليل يوم الأحد بمناسبة احتفالات المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد.

ورفضت كييف في وقت سابق من اليوم دعوة من بطريرك الكنيسة الأورثوذكسية الروسية كيريل لوقف إطلاق النار خلال هذه الفترة.

وكتب ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس عبر موقع تويتر: "إنه فخ تهكمي وعنصر للدعاية".

وأضاف بودولياك أن الكنيسة الأورثوذكسية الروسية تعمل كـ "مروجة للدعاية في الحرب". واتهم بطريرك موسكو بالدعوة إلى إبادة الأوكرانيين.

ودعا كيريل الجانبين إلى الالتزام بوقف لإطلاق النار فيما أشار له باعتباره "نزاعا داخليا".

كانت مناشدة كيريل هي الأولى من أجل وقف الأعمال العدائية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وجدد بوتين تأكيده على ضرورة الاعتراف بالأراضي الأوكرانية التي تم ضمها لروسيا كشرط لخوض مفاوضات مع الحكومة في كييف.

وبعد مكالمة هاتفية بين بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال الكرملين اليوم الخميس، "شدد فلاديمير بوتين مجدداً على استعداد روسيا للحوار الجاد، شريطة أن تفي السلطات في كييف بالمطالب العامة المعروفة والمتكررة وأخذ الحقيقة الإقليمية الجديدة في الحسبان".

وضم بوتين رسمياً المناطق الأوكرانية: خيرسون ودونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا في الخريف بعد سلسلة من الانتكاسات العسكرية لموسكو.

وتشمل شروط موسكو لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا اعتراف كييف بأن القرم، التي تم ضمها بالفعل منذ 2014، روسية. وتشمل أيضا على "إزالة الصبغة النازية" و"نزع الأسلحة" من أوكرانيا وعلى وضع أوكرانيا الحيادي.

وبدورها تريد أوكرانيا، انسحاب القوات الروسية من كل أراضيها كشرط مسبق للمفاوضات.

وقال الجيش الأوكراني أمس الأربعاء إنه قتل وأصاب 80 جندياً روسياً في مدينة توكماك في إقليم زابوريجيا جنوبي أوكرانيا.

ولم يتسن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.

وخلال مؤتمر اقتصادي في العاصمة النرويجية أوسلو، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الخميس:" لن نتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة".

وفي إشارة إلى قرار فرنسا توريد مدرعات استطلاع لأوكرانيا وتفكير الحكومة الأميركية في تزويدها بناقلات جند مدرعة، قال الوزير الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس:" سنكيف توريداتنا دائما مع متطلبات ساحة القتال".