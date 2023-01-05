عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» والسلطات تهدم منزلاً فلسطينياً جنوب المسجد

أفادت مصادر فلسطينية باقتحام عشرات المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشدّدة من الشرطة الإسرائيلية. وفيما هدمت آليات وجرافات بلدية إسرائيل، منزلاً لفلسطيني في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، أصيب فلسطينيان بجروح، واعتقل 10 آخرون، خلال حملات دهم للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أمس، عن مصادر فلسطينية محلية قولها، إن «المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً تلمودية داخل باحاته».

وأشارت إلى أن 168 مستوطناً اقتحموا الأقصى أول من أمس، سبقهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

ووفق الوكالة «يتعرّض الأقصى يومياً، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات إسرائيل فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد».

من جهة أخرى، هدمت آليات وجرافات بلدية إسرائيل، أمس، منزلاً لمواطن فلسطيني في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن «قوات كبيرة من جيش وشرطة إسرائيل، ترافقها جرافتان، قامت بهدم المنزل قيد الإنشاء بمساحة 200 متر مربع في سلوان، بحجة البناء دون ترخيص». وأضافت أن«عائلة المواطن الفلسطيني المكوّنة من 10 أفراد، كانت تنوي الانتقال والعيش في المنزل، إلا أن القوات الإسرائيلية هدمته، رغم استمرار جلسات المحكمة بشأن المنزل».

وفي رام الله، أفادت مصادر فلسطينية بأن فلسطينيين اثنين على الأقل أصيبا بجروح أمس، فيما اعتقل 10 آخرون خلال حملات دهم للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وذكرت المصادر أن شابين أصيبا، واعتقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات إسرائيلية بلدتي قباطية والزبابدة جنوب جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن شهود عيان، أن تلك القوات اقتحمت بلدة قباطية، وحاصرت منزلاً، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان.

وأضافوا أن أحد الشبان أصيب بالرصاص في الكتف والقدم، وقامت دورية عسكرية بدهسه بعد أن سقط على الأرض، وجرى نقله إلى مستشفى جنين لتلقي العلاج.

وبحسب مصادر محلية، فإن القوات الإسرائيلية دهست شاباً أثناء اقتحامها بلدة الزبابدة، ما أدى إلى إصابته برضوض.

وتخلل اقتحام الجيش الإسرائيلي في جنين اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين دون الإعلان عن إصابات في صفوف الجانبين.

وفي السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في بلدة دورا جنوبي الخليل.

من جهتها، قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 10 فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، من بينهم ثلاثة في جنين، بدعوى أنهم مطلوبون لأجهزتها الأمنية.