كييف تؤكد مقتل وجرح 500 جندي روسي في هجوم بالمدفعية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس، أن قواتها قتلت وأصابت نحو 500 جندي روسي في هجوم بالمدفعية في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، فيما أعلنت روسيا تحييد 400 جندي أوكراني، وتدمير أربع راجمات «هيمارس» الأميركية.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في تقريرها عن الهجوم الذي وقع قرب قرية تشولاكيفكا، واستهدف جنوداً روسيين ومعدات عسكرية روسية، إن «خسائر العدو 500 قتيل وجريح».

وذكرت الهيئة أن الهجوم وقع ليلة رأس السنة الجديدة.

وقالت هيئة الأركان العامة إنه تمت إصابة الوحدات الروسية في قرية فيدوريفكا بعد يوم من ذلك الهجوم، وإن عدد الضحايا لم يتضح بعد.

وتقع فيدوريفكا وتشولاكيفكا على الجانب الجنوبي الشرقي من نهر دنيبر في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة خيرسون.

ويأتي هذا النبأ بعدما ذكرت كييف، الإثنين، أن هجوما آخر عشية رأس السنة الجديدة، أسفر عن مقتل مئات الجنود الروس في ملجأ مؤقت ببلدة ماكييفكا في منطقة دونيتسك، شرق أوكرانيا.

وأقرت وزارة الدفاع الروسية رسمياً بمقتل 63 من جنودها، ولكن كييف قالت إن نحو 400 من الجنود الروس لقوا حتفهم، كما أصيب 300 آخرون في الهجوم.

وتحدث مدونون عسكريون روس عن سقوط مئات الضحايا.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن القتلى كانوا من جنود الاحتياط، الذين تم استدعاؤهم خلال التعبئة الجزئية في روسيا، وإنهم كانوا اجتمعوا في المبنى للاحتفال بالعام الجديد.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن القوات الروسية تمكنت من تحييد ما مجموعه 400 جندي أوكراني على جبهات القتال المختلفة، إضافة إلى تدمير أربعة راجمات صواريخ أميركية من طراز «هيمارس» في دونيتسك.

وجاء إعلان وزارة الدفاع الروسية بعد يوم على إعلان مقتل 63 جندياً روسياً، جراء قصف أوكراني بواسطة صواريخ هيمارس على منشأة في دونيتسك، كان جنود روس يتمركزون بها، في واحدة من أكثر الهجمات دموية على القوات الروسية منذ بدء الحرب.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فقد قضت القوات الروسية على أكثر من 40 من العسكريين الأوكرانيين على محور كوبيانسك، كما تم تدمير مجموعتي تخريب واستطلاع تابعتين للقوات الأوكرانية في مناطق بلدتي نوفوسيلوفسكوي وتابايفكا في منطقة خاركيف.

وفي اتجاه كراسني ليمان، هاجمت المدفعية الروسية والراجمات الثقيلة أربع مفارز هجومية تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في لوغانسك ونوفوسادوفوي وسيريبريانكا وغريغوروفكا في دونيتسك.

ووفقاً للبيان، فقد بلغت خسائر الأوكرانيين أكثر من 120 قتيلاً وجريحاً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث شاحنات بيك أب وسيارتين.

وعلى محور دونيتسك، قتل نحو 90 جندياً أوكرانياً في الاشتباكات في مناطق كراسنوي وبيتريفسكوي ونيفلسكوي وغورغيفكا وبوبيدا في دونيتسك، كما تم تدمير دبابتين وخمس مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات عسكرية خاصة.

وعلى محور جنوب دونيتسك، تم القضاء على أكثر من 30 جندياً أوكرانياً، وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين، وثلاث شاحنات صغيرة من خلال قصف مدفعي على وحدات أوكرانية في مناطق بريتشيتوفكا وزولوتايا نيفا، ونوفودونيتسكويه في دونيتسك.

وأضاف البيان أنه تم كذلك «تحييد أكثر من 130 مرتزقاً أجنبياً بضربات عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية على نقاط انتشار مؤقت لوحدات الفيلق الأجنبي في مناطق مستعمرات ماسلياكوفكا ومدينة كراماتورسك في دونيتسك».

واستهدفت القوات الروسية أربعة مستودعات لذخيرة المدفعية والآليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غولييبول وشيرفونوي في منطقة زابوريجيا.

كما تم تدمير مستودع أسلحة وآليات عسكرية للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية تياغينكا في مقاطعة خيرسون.

ونتيجة الضربات الصاروخية والجوية على نقاط تركز المعدات العسكرية في منطقة محطة سكة حديد دروجكوفكا في دونيتسك، تم تدمير قاذفتي هيمارس، وأربع قاذفات صواريخ تشيكية الصنع من طراز «أر إم 70 فامباير»؛ وأكثر من 800 صاروخ للراجمات، وست مركبات عسكرية، إضافة إلى ما يصل إلى 120 جندياً أوكرانياً.

وفي مدينة كراماتورسك، تم نسف مواقع وتدمير راجمتي «هيمارس» كانتا تقصفان المدن في دونيتسك.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تستعد لتصعيد هجماتها على بلاده باستخدام طائرات متفجرة إيرانية الصنع، وذلك في خطاب متلفز.

وذكر زيلينسكي في خطابه، الاثنين «لدينا معلومات تفيد بأن روسيا تخطط لشن هجوم مطول بواسطة طائرات شاهد الإيرانية».

وأضاف أن هدف موسكو هو كسر مقاومة أوكرانيا من خلال «استنفاد شعبنا وطاقتنا»، وذلك بعد مرور أكثر من 10 أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية.

وحذر زيلينسكي قائلاً: «في الأسابيع المقبلة، قد تكون الليالي مضطربة للغاية».

وأضاف أن قوات بلاده أسقطت «أكثر من 80 طائرة مسيرة إيرانية الصنع» خلال اليومين الأولين من العام الجديد.