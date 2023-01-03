الاتحاد الأوروبي يعرض على الصين لقاحات مجانية مع تزايد الإصابات بكورونا

قال مسؤول تنفيذي في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن التكتل عرض على الصين تزويدها بلقاحات مجانية مضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع ارتفاع عدد الإصابات هناك بعد تخفيف بكين سياستها "صفر-كوفيد".

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية للصحافيين في إفادة دورية إن الصين لم ترد بعد على العرض الأوروبي.

ولم يحدد المتحدث كمية اللقاحات التي عرضها الاتحاد الأوروبي على الصين أو الشركات المصنعة لها.

وقال المتحدث: "في ضوء وضع كوفيد-19 في الصين، تواصلت مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة ستيلا كيرياكيدس مع نظرائها الصينيين للتعبير عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع الصين ودعمه لها".

وأضاف: "يشمل هذا خبراتنا في مجال الصحة العامة بالإضافة إلى تبرعات الاتحاد الأوروبي من اللقاحات المتوافقة مع المتحورات".