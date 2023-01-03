اتهام المشتبه به في هجوم "تايمز سكوير" بالشروع في القتل

قررت السلطات الأميركية توجيه تهمة الشروع في القتل ضد الرجل الذي هاجم اثنين من عناصر شرطة نيويورك بالقرب من ساحة "تايمز سكوير" ليلة رأس السنة الجديدة.

وقد يواجه تريفور بيكفورد (19 عاما) اتهامات اتحادية بالإرهاب، وقد وصفته السلطات بأنه تحول إلى التطرف مؤخرا وكان يزور مانهاتن من ولاية مين.

وقالت الشرطة إنه في حوالي الساعة 10 مساء يوم السبت الماضي، تردد أن بيكفورد هاجم عنصري الشرطة المتمركزين خارج منطقة تايمز سكوير التي كانت درجات الحرارة بها متجمدة ليلة رأس السنة.

وأصيب الشرطي بول كوزولينو، والذي تخرج من أكاديمية الشرطة في اليوم السابق، بكسر في الجمجمة وجرح في رأسه في أول يوم له في العمل. بينما أصيب الشرطي لويس لوريو، وهو شرطي مخضرم يعمل في شرطة نيويورك منذ ثمانية أعوام، بجرح أقل خطورة في رأسه.

وانتهى الهجوم عندما أطلق الشرطي مايكل هانا، النار على بيكفورد وأصابه في كتفه.