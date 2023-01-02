أوكرانيا تعلن إسقاط 40 طائرة روسية مسيرة

نشرت روسيا ليلا العديد من الطائرات المسيرة لشن هجمات على أجزاء من أوكرانيا وتم إسقاط 40 طائرة منها حسبما قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الاثنين.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن 40 طائرة مسيرة متفجرة اتجهت نحو كييف ليلاً، وفقاً لقوات الدفاع الجوي، وتم تدميرها جميعاً.

أضاف أن 22 طائرة مسيرة دمرت فوق كييف وثلاث في منطقة نائية بالمدينة و15 فوق المقاطعات المجاورة.

ولحقت أضرار بمرفق للبنية التحتية في كييف ووقع انفجار في أحد أحياء المدينة، بحسب كليتشكو. ولم يتضح على الفور ما إذا كان ذلك ناجماً عن طائرات مسيرة أو ذخائر أخرى.