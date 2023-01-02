زعيم كوريا الشمالية يأمر بزيادة الترسانة النووية وتطوير صواريخ جديدة

قالت وسائل إعلام رسمية، أمس، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمر بتطوير صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات وزيادة هائلة في الترسانة النووية لبلاده من أجل مواجهة التهديدات التي تقودها الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات مع كوريا الجنوبية.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن كيم قال في أعقاب اجتماعٍ رئيس لحزب العمال الحاكم في بيونغ يانغ، إنه يتعين على البلاد تعزيز القوة العسكرية على نطاق واسع في عام 2023، رداً على ما وصفه بالعداء الأميركي والكوري الجنوبي.

وأشار كيم إلى أن واشنطن وسيؤول عازمتان على «عزل بلاده وخنقها»، لافتاً الى أن بيونغ يانغ ستُركّز على الإنتاج الضخم للأسلحة النووية التكتيكية، وتُطوّر أيضاً نظاماً آخر لصواريخ باليستية عابرة للقارات مهمتها الرئيسة تنفيذ ضربة نووية مضادة سريعة.

وأضاف: «تلك الأسلحة تضع كوريا الجنوبية بكاملها في مرمى الضربات، وهي قادرة على حمل رأس نووي تكتيكي».

وأشاد كيم بصناعة الأسلحة في بلاده، بعد تقديمها 30 وحدة من منظومة الراجمات، واصفاً إياها بـ«السلاح الأساسي والهجومي مع قدرته على استهداف أي جزء في كوريا الجنوبية بصورة مفاجئة ودقيقة».

وقال كيم في مراسم تقديم منصات قاذفات الصواريخ المتعددة، أول من أمس: «نعلن بحزم عزمنا الرد على السلاح النووي بالسلاح النووي، وعلى أي مواجهة شاملة بمواجهة شاملة»، وأمر بتوفير أسلحة أكثر فتكاً.

وكان كيم قد قال العام الماضي إنه يريد أن تمتلك بلاده أقوى قوة نووية في العالم، وأعلن أن وضع كوريا الشمالية بوصفها دولة نووية هو أمر لا رجوع فيه.

وذكر تقرير وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الأهداف التي ذكرها كيم تشكل التوجّه الرئيس لاستراتيجيّة 2023 النووية والدفاعية.

وتصاعدت التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في عام 2022 مع إجراء كوريا الشمالية اختبارات على أسلحة كل شهر تقريباً، بما في ذلك إطلاقها صاروخاً باليستياً عابراً للقارات هو الأكثر تقدماً على الإطلاق.

وأطلقت كوريا الشمالية، أول من أمس، ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى في نهاية عام أطلقت خلاله عدداً غير مسبوق من الصواريخ، كما أجرت عملية إطلاق أخرى في وقت متأخر ليلة رأس السنة.

في المقابل، قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أمس، إن كوريا الشمالية ستواصل الاستفزازات النووية والصاروخية، وإنه ينبغي للجيش الكوري الجنوبي أن يرد بشكل واضح، حسبما ذكر مكتبه.