قتيل وإصابات في حادث إطلاق نار بولاية ألاباما الأميركية

لقي شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب تسعة آخرون في حادث لإطلاق النار في وسط مدينة موبايل بولاية ألاباما الأميركية في وقت متأخر من يوم أمس السبت.

ولم تؤكد السلطات المحلية دوافع الاعتداء، فيما تم فتح تحقيق في الحادث في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

وتم تعزيز الإجراءات الأمنية، وتعطل حركة النقل والأعمال بالمنطقة، حيث طالبت السلطات المواطنين بتجنب المنطقة إلى حين استقرار الوضع، وحددت مسارات بديلة تتفادى منطقة الحادث.