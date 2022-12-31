الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على الأمن المصري في الإسماعيلية

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش للأمن المصري في الإسماعيلية، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن دعم وتأييد دولة الإمارات الكاملين لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لحماية سيادتها وأمنها، ولمواجهة الإرهاب.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.