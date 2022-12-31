عبدالله بن زايد يهنئ هاتفيا وزير خارجية إسرائيل

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، إيلي كوهين بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في دولة إسرائيل.

وأعرب سموه خلال اتصال هاتفي عن تمنياته للوزير التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

كما أعرب سموه عن تطلعه إلى العمل معه من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل التي حققت العديد من الإنجازات للبلدين خلال العامين الماضيين.