رئيس الدولة يهنئ هاتفياً نتنياهو بتوليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، خلال اتصال هاتفي، بنيامين نتنياهو بتوليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة .

وعبر سموه خلال الاتصال عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة، خاصة في المجالات التنموية، ودفع مسار الشراكة والسلام بين البلدين إلى الأمام لمصلحة شعبيهما والمنطقة عامة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته، منوهاً بأهمية العلاقات بين البلدين .