ألمانيا تدعو لمراقبة متحوّرات كوفيد في مطارات أوروبا دون فرض فحوص على القادمين من الصين

دعت ألمانيا الجمعة إلى إنشاء في المطارات الأوروبية "نظام مراقبة" المتحوّرات الجديدة المحتملة لكوفيد-19 والتي قد تكون خطيرة في مواجهة ارتفاع أعداد الإصابات في الصين، ورفضت في هذه المرحلة فرض إبراز فحوص سلبية على القادمين من هذا البلد.

في وقت ستفرض دول عدة بينها الولايات المتحدة، إبراز نتائج سلبية لفحوص كوفيد-19 على جميع الوافدين من الصين، لا يرى وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ جدوى ذلك في هذه المرحلة.

وقال أمام الصحافة في برلين "كافة المتحوّرات المرصودة حتى الآن، معروفة من قبل".

في المقابل، أبدى الوزير الاشتراكي الديموقراطي تأييده لأنظمة مراقبة في المطارات الأوروبية تتيح رصد سريعًا المتحوّرات الجديدة الخطيرة. وأكد أن "المراقبة الموجّهة مثلاً لبعض الطائرات قد تؤدي دورًا" مفيدًا في هذا الاتجاه.

واعتبر أن "من المهمّ أن تتصرف أوروبا هنا بشكل منسّق" مضيفًا أنه سيتحدث مع نظيره الفرنسي الجمعة بهذا الشأن.

وجاء تخلي بكين المفاجئ عن سياستها "صفر كوفيد" هذا الشهر والذي من المفترض أن يكرّس استئناف سفر الصينيين إلى الخارج، في وقت تواجه البلاد أكبر موجة وبائية في العالم.

وقررت دول عدة بينها إيطاليا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية وإسرائيل والولايات المتحدة فرض إبراز فحوص سلبية على جميع المسافرين القادمين من الصين.

واعتبر المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، إن تدبيرًا من هذا النوع سيكون "غير مبرر" في الاتحاد الأوروبي. وقال إنه لا يعتقد أنّ ارتفاع عدد الإصابات في الصين سيؤثر على الوضع الوبائي في التكتل "نظرا للمناعة السكانية الأعلى ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، إضافة إلى أنه سبق أن ظهرت وتبدلّت لاحقاً المتحوّرات المنتشرة حالياً في الصين".