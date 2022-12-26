العائلة الملكية في بريطانيا تحتفل بعيد الميلاد في ساندرينغهام

من المقرر أن يحتفل ملك بريطانيا تشارلز الثالث وعائلته بعيد الميلاد «الكريسماس» في مزرعة ساندرينغهام.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا»، مساء أول من أمس، ترفرف «الراية الملكية» فوق المزرعة الخاصة التي تقع في نورفولك، حيث سيوجد الملك والملكة القرينة يوم الكريسماس، في إشارة إلى العودة إلى الاحتفالات الملكية التقليدية.

كما تشمل الاحتفالات الملكية بـ«الكريسماس» تحية المهنئين، وتناول وجبة غداء عائلية، تحتوي على «الديك الرومي».

وهذه هي المرة الأولى التي تقضي فيها العائلة الملكية «الكريسماس» في ساندرينغهام منذ عام 2019، ومن شأن ذلك أن يثير بعض المشاعر في أعقاب وفاة الملكة في سبتمبر الماضي.