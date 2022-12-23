قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في 3 فبراير

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أمس، إن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، سيعقدان قمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الثالث من فبراير.

ولم يتحدد موقع القمة بعد.

وقال المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي، باريند ليتس، «يمكنني أن أؤكد أن القمة الأوروبية الأوكرانية ستعقد في الثالث من فبراير، وهناك دعوة مفتوحة للرئيس زيلينسكي لزيارة بروكسل».

وأضاف أن دعوة زيلينسكي لزيارة بروكسل لا تعني أن القمة ستعقد فيها.