سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى وزير خارجية اليمن

قدم محمد حمد الزعابي، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، سفيراً لدولة الإمارات لدى اليمن. وتمنى الدكتور أحمد بن مبارك للسفير الزعابي التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية، وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته، أعرب الزعابي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى اليمن، وأكد حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات. كما تمّ خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية اليمنية، وبحث سبل تنميتها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.