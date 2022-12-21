مقتل شخصين وجرح 11 جراء زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب كاليفورنيا

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة شمال كاليفورنيا ، الثلاثاء ، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين ، حسبما أعلنت السلطات المحلية في الولاية الأمريكية الثلاثاء.

وترك الزلزال أكثر من 71 ألف شخص بدون كهرباء في مقاطعة هومبولت، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس الإخباري.

وقالت مقاطعة هومبولت في بيان صحفي إن "شخصين توفيا نتيجة لحالات طوارئ طبية حدثت أثناء أو بعد الزلزال مباشرة".