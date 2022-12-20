لجنة التحقيق في "هجوم الكابيتول" توصي بملاحقة ترامب جنائياً

أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية في حقّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان.

وأقر أعضاء اللجنة التسعة وهم سبعة ديموقراطيين وجمهوريان، بالإجماع على هذه التوصيات خلال اجتماع علني أخير بث مباشرة وقد انتهى على تصفيق حار في القاعة.

وأتى ذلك نتيجة تحقيقات استمرت 18 شهراً أجرى خلالها أعضاء اللجنة مقابلات مع نحو ألف شخص ودرسوا كمية هائلة من الوثائق وأجروا جلسات عامة حظيت بتغطية إعلامية واسعة سعياً إلى اثبات أن دونالد ترامب كان "في قلب" ما حصل.

وقال رئيس اللجنة بيني تومسون إن ترامب بإنكاره الواقع "كسر" الثقة بالنظام الديموقراطي.