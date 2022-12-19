اليابانيون يعارضون رفع الضرائب لزيادة موازنة الدفاع

خلص استطلاع أجرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، إلى أن 64.9% من اليابانيين يعارضون الخطة المعلن عنها أخيراً لرفع الضرائب من أجل تمويل زيادة الإنفاق على قطاع الدفاع.

وأوضح الاستطلاع ثبات نسبة دعم مجلس الوزراء بقيادة فوميو كيشيدا عند 33.1 %، مقارنة بالاستطلاع الذي أجري الشهر الماضي، فيما تعد أدنى نسبة دعم لمجلس الوزراء منذ تشكيله العام الماضي.

وكان كيشيدا قد أعلن قبل يومين استراتيجية أمنية جديدة لكي يحقق أكبر برنامج بناء دفاعي منذ الحرب العالمية الثانية، وبالنسبة للزيادة المقررة في موازنة الدفاع خلال خمسة أعوام ابتداء من العام المالي المقبل، أظهر الاستطلاع معارضة 53.6 % لها.

وتعتزم الحكومة اليابانية زيادة الضرائب على الشركات والتبغ لتعزيز الإنفاق على الدفاع، وأعرب 87.1% ممن شملهم الاستطلاع عن شعورهم بأن الحكومة أخفقت في تفسير رفع الضرائب بصورة ملائمة.