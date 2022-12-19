نقل مئات اللاجئين الأفغان إلى كندا

أعلنت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، أن عدد اللاجئين الأفغان الذين تم نقلهم إلى البلاد ارتفع إلى 26 ألفاً و735، بدخول مجموعة حديثة.

ومن المتوقع إعادة توطين اللاجئين الأفغان، الذين تم نقلهم حديثاً والذين وصلوا إلى مدينة «تورونتو» عاصمة مقاطعة «أونتاريو»، في 20 منطقة كندية مختلفة، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، أمس.

وكان وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة، شون فرازير، قد قال سابقاً إنه سيتم العمل الجاد لإعادة توطين 40 ألف شخص على الأقل بحلول نهاية عام 2023.

وبعد وقت قصير من كشف الحكومة الكندية عن خطط لهدفها الطموح لدخول 500 ألف مهاجر بحلول عام 2025، أعلنت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة عن تعهدها باستقبال 86 ألفاً و300 لاجئي أفغاني.