وزير الدفاع الروسي زار منطقة العمليات في أوكرانيا

زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا لتفقد القوات الروسية المنتشرة هناك، كما أعلن الجيش الروسي في بيان الأحد.

وقال البيان إن شويغو "تفقد القوات الروسية المنتشرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة" بما في ذلك خط الجبهة للتحدث مع الجنود.

وقد قدم له المسؤولون العسكريون في الموقع تقارير عن الوضع الراهن على الأرض وتحركات القوات الروسية، بحسب المصدر نفسه.

ولم يذكر البيان موعد هذه الزيارة، لكن الإعلان عنها يأتي بعد يومين من اجتماع بين فلاديمير بوتين وقادة العملية الروسية في أوكرانيا بينهم شويغو.