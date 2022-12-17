البرلمان الأوروبي لن يرسل مراقبين إلى الانتخابات في تونس

أعلن البرلمان الأوروبي أنه لن يرسل مراقبين إلى تونس لمراقبة الانتخابات البرلمانية التي تجري اليوم السبت.

وأوضح البرلمان أنه لن يفوض أي عضو من أعضائه لمراقبة العملية الانتخابية أو التعليق على نتائجها نيابة عنه.

وتابع في بيان نشره على موقعه بشبكة الإنترنت: «إذا قرر أي عضو المشاركة فسيكون ذلك بمبادرة منه ولا يمكن ربط مشاركته بأي حال بالبرلمان الأوروبي».

ولم يشر البرلمان إلى أسباب قراره.

وذكر أن مجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات تابعت التطورات الاقتصادية بتونس بما في ذلك قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي عارض مراسيم الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء.

كما أشار البرلمان إلى رأي لجنة البندقية حول الإطار الدستوري لإعلانات الاستفتاء والانتخابات، الذي جاء بطلب من دائرة العمل الخارجي الأوروبية.