واشنطن تخطط لإرسال أدوات صنع قنابل ذكية إلى أوكرانيا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال معدات إلكترونية تحول الذخائر الجوية غير الموجهة إلى قنابل ذكية، الأمر الذي يسمح بدرجة عالية من الدقة في الاستهداف.

من جهتها، حذرت السفارة الروسية في واشنطن، من أن نقل الولايات المتحدة أنظمة صواريخ «باتريوت» إلى أوكرانيا، سيكون «خطوة استفزازية قد تؤدي إلى عواقب غير متوقعة».

وقالت السفارة: «في الولايات المتحدة، تم إطلاق حملة إعلامية حول الشحنة القادمة المزعومة لأنظمة الدفاع الجوي عالية التقنية إلى كييف. إذا تم تأكيد هذه المعلومات، فسنشهد خطوة استفزازية أخرى من قبل الإدارة الأميركية، والتي قد تؤدي إلى عواقب غير متوقعة»، بحسب ما ذكرته قناة «آر تي» الروسية أمس.

وأضافت السفارة: «هذا الخط من واشنطن يسبب ضرراً هائلاً ليس فقط للعلاقات الروسية الأميركية، ولكنه يخلق أيضاً مخاطر إضافية للأمن العالمي».

وكانت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية ذكرت، الأربعاء، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة بصدد وضع اللمسات النهائية على خطط لإمداد أوكرانيا بنظام باتريوت الدفاعي.