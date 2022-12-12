الكرملين: بوتين لن يعقد مؤتمره الصحافي في نهاية العام

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يعقد مؤتمره الصحافي التقليدي في نهاية العام.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إفادة صحافية عبر الهاتف: "بحلول بداية العام الجديد لن يكون هناك مؤتمر صحافي للرئيس"، مشيراً إلى أنّ بوتين يتحدّث إلى الصحافة في مناسبات أخرى، خصوصاً خلال رحلاته إلى الخارج.

وكان يتم تنظيم لقاء فلاديمير بوتين الكبير مع الصحافة كل عام منذ العام 2001، باستثناء الفترة بين العامين 2008 و2012 عندما كان رئيساً للوزراء، ويستمر هذا المؤتمر الصحافي السنوي الذي يجمع مئات الصحافيين الروس والأجانب، لعدّة ساعات، حيث كان بوتين يرد مباشرة على الأسئلة المرتبطة بكلّ المواضيع، سواء كانت دبلوماسية أو تلك المتعلّقة بحياة الروس اليومية.