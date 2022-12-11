باكستان تقتل 4 "دواعش" قرب الحدود الأفغانية

أعلنت باكستان أن قوات مكافحة الإرهاب اعترضت أربعة من مسلحي تنظيم "داعش" في ولاية "خراسان" قرب الحدود الأفغانية في منطقة جبلية معزولة وقتلتهم.

وطبقا لوحدة مكافحة الإرهاب الإقليمية في باكستان، دخل المسلحون منطقة شمال وزيرستان الحدودية النائية من أفغانستان والمسلحون لهم صلة بـ"داعش" في ولاية "خراسان" وهو الفرع الإقليمي للتنظيم "داعش"، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف البيان أنه بعد إجراء عملية بحث باستخدام تقارير استخباراتية، واجهت قوات الأمن الباكستانية المسلحين في اشتباك مسلح، أسفر عن مقتل المسلحين.

وتردد أن المسلحين الأربعة كانوا يخططون لشن هجمات بالقنابل على جانبي الحدود الباكستانية الأفغانية.