اختتام أعمال "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"

اختتم قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، أعمال "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن سمو ولي العهد أعلن اختتام القمة قائلا "نؤكد للعالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى، وسوف نثبت ذلك كل يوم.. أعلن عن اختتام القمة وأرفع الجلسة".