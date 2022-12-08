بايدن يشيد بجهود الإفراج وتبادل مسجونين بين أميركا وروسيا

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، عن شكره لجهود دولة الإمارات لتسهيل عودة المواطنة الأميركية بريتني غراينر إلى الولايات المتحدة بعد إفراج السلطات الروسية عنها اليوم.

‎جاء ذلك في تصريح للرئيس الأميركي عقب البيان المشترك الذي صدر عن وزارتي الخارجية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية حول نجاح الوساطة الإماراتية السعودية المشتركة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا.

‎وفي بيان حول الإفراج عن غراينر، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، "أود التعبير عن امتناننا الشديد لشركائنا الذين ساهموا في تحقيق هذه النتيجة، وبالأخص أصدقائنا في دولة الإمارات لمساعدتهم في عملية النقل".