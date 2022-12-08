الأردن يستضيف قمة حول العراق في 20 ديسمبر

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس، أن قمة إقليمية ثانية حول العراق ستعقد في عمان في 20 ديسمبر الجاري، متوقعاً مشاركة إيران وتركيا فيها.

وقال حسين في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري خارجية الأردن أيمن الصفدي ومصر سامح شكري إن «مؤتمر بغداد النسخة الثانية سينعقد في عمان في 20 من هذا الشهر». وأضاف «في المؤتمر الأول في بغداد، شاركت تركيا وإيران، ونتوقع أن تشاركا أيضاً في المؤتمر المقبل».

وتابع أن «مؤتمر الشراكة والتعاون هذا انعقد أساساً لدعم العراق واستمرارية دعمه، وحينما نتحدث عن دعم العراق واستمرارية دعم العراق من قبل الدول التي تشارك في هذا المؤتمر هذا يعني أيضاً دعم سيادة العراق».

وأوضح حسين أن «هناك تحديات كبيرة تواجهنا، تحديات لها علاقة بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة، ولأنها تحديات تتخطى حدود الوطن، فنحن نحتاج لعلاقات إقليمية ودولية لنواجه هذه التحديات».

وتحدث عن «تدخلات عديدة» في العراق. وقال «نحن في هذا الصدد في حوار مستمر مع هذه الدول لحل هذه المشكلات، منها مشكلات تعود إلى الماضي، ومشكلات بسبب وجود بعض المنظمات السياسية من هذه الدول على الأراضي العراقية».

وتابع «لدينا التزامات تتعلق بالدستور العراقي بعدم السماح لأي منظمة أن تستعمل الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار، لكن في الوقت نفسه لا يمكن قبول أي هجوم على الأراضي العراقية» من قبل دول الجوار.

وأكد «نحن في تواصل مستمر مع العاصمتين (طهران وأنقرة) لكي نصل إلى حلول لحماية سيادة العراق، ولمنع هذه المنظمات من القيام بعمليات ضد دول مجاورة».

من جهته، قال الصفدي إن «مؤتمر بغداد انعقد لدعم العراق، وبالتالي العنوان الرئيس لهذا المؤتمر هو كيف نعمل معاً من أجل دعم العراق الشقيق».

وأضاف «نحضر الآن لاستضافة النسخة الثانية من المؤتمر هذا الشهر، والهدف أن نستمر على الزخم الذي بدأ في مؤتمر بغداد من أجل الوقوف إلى جانب العراق الشقيق».